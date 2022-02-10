2022/02/10 | 11:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنفت مديرية شرطة محافظة ميسان ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بـ مقتل شخص مجهول الهوية على الطريق الحولي”.وأكدت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “لا صحة للخبر المتداول، وأن الجهات المختصة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق كل من روج ونشر هكذا أنباء بعيدة كل البعد عن العمل الإعلامي الوطني”.ودعت شرطة …

ظهرت المقالة في ميسان..



الشرطة تنفي العثور على جثة مجهولة في الطريق الحولي أولاً على النور نيوز.

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