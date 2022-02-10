التاكتيك الثورى فى أزمنة العواصف - سعيد العليمى

2022/02/10 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى فى ازمنة العواصف لانستطيع السير بنفس الطريقة التى نسير بها فى الاوقات العادية فلابد وان تكون استجابتنا عاجلة عالية وبقدر الامكان على مستوى الحدث -- حتى وان لم نكن قد استعددنا له قبلا ---فى جنوب الفلبين حيث يفرض على قبائل المورو ان يقاتلوا منذ الفتح الاسبانى وحتى الان حين ترزق عائلة بطفل ذكر يلقون به فى النهر فور ولادته فان سبح اخذوه وربوه وان هلك على الفور تركوه لانهم فى حاجة لمقاتلين لا لعالة علي ......





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