2022/02/10 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الشعب يتكون من طبقات اجتماعية مختلفة وأجندة وشرائح مختلفة أيضاً تحمل وتعكس كل طبقة أفكار ورؤيا في الحياة تختلف كل واحدة عن الأخرى ومن خلال تقارب المصالح والأفكار حول موضوع ما يتم التقارب في الأفكار في تكوين الأحزاب والكتل والجمعيات والمنظمات السياسية والاجتماعية وفي السياسة تتكون الأحزاب والكتل السياسية من خلال فئات ترتبط فيما بينها بأفكار ومصالح مشتركة وكل حزب أو كتلة تختلف عن الأخرى وتحمل أفكار ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسلوب الحكم في النظم الديمقراطية - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسلوب الحكم في النظم الديمقراطية - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).