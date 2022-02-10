النجف: التخصيصات المالية تعيق اكمال طريق الحج البري مع السعودية

2022/02/10 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت محافظة النجف الاشرف، الخميس، ان شح التخصيصات المالية يقف عائقا أمام إنشاء طريق الحج البري بين العراق والسعودية.وقالَ مدير شعبة الطرق والجسور في النجف حيدر حامد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع طريق الحج البري يمتد بطول 239 كم من مركز محافظة النجف حتى حدود السعودية غربا”.ً وأضاف حامد، أن “نسبة […]

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