2022/02/10 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق تحالف الفتح، اليوم الخميس، حول تصاعد وتيرة الاغتيالات في المحافظات الجنوبية.

وقال عضو ائتلاف تحالف الفتح علي الفتلاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "تزايد حالات الاغتيالات بحق المواطنين في الآونة الأخيرة تدل على ان البلد ليس فيه قانون ولا يوجد رادع للعصابات المجرمة التي تنفذ عملياتها بحق الأبرياء".

وشدد الفتلاوي على "أهمية ان تكون الحكومة قوية وحازمة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأمن المواطنين وسلامتهم".

وأشار إلى أن "الحكومة تعاني ضعفاً واضحاً في مسألة تحقيق الأمن وفرض القانون"، مبيناً ان "ما يحصل اليوم هو نتيجة لتراخي الحكومة في محاسبة العصابات التي تنفذ هذه العمليات وتمارس الإرهاب على ابناء الشعب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يعلق بشأن تصاعد وتيرة الاغتيالات في المحافظات الجنوبية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يعلق بشأن تصاعد وتيرة الاغتيالات في المحافظات الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).