احباط محاولة استيلاء على اكثر من 500 دونم في ديالى

2022/02/10 | 11:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الخميس، عن احباط محاولة الاستيلاء على أكثر من 500 دونم من الأراضي الزراعية في منطقة مهردار بمحافظة ديالى من قبل جهات متنفذة.

وقال قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) ان "ديالى وخاصة بعقوبة تعاني منذ سنوات من بروز ما نسميه بمافيات الاراضي التي تتبع اغلبها جهات متنفذة تحاول السيطرة والهيمنة على الاراضي وخاصة الزراعية وبيعها بعد تقطيعها مستغلين ازمة السكن".

واضاف الى ان "الملف هو الاخطر ولكوني أقف ضده تعرضت حياتي للخطر بعد استهدافي من قبل مجهولين بوضع عبوة ناسفة أسفل مركبتي".

وأشار الحيالي الى ان "مهر دار وهي مقاطعة زراعية تقع قرب تقاطع القدس (10كم شمال غرب بعقوبة) تم احباط استيلاء جهات متنفذة على أكثر من 500 دونم وتم اعادتها للدوائر الحكومية ذات العلاقة بالإضافة الى استعاد اكثر من 200 دونم في مقاطعة نهر الشيخ في اطراف بعقوبة أيضا، حيث تصل قيمة ما تم اعادته للدولة الى مليارات الدنانير كانت في طريقها لمافيات الاراضي واعوانهم وجهات أخرى".

ولفت الى ان "يعمل لحماية املاك الدولة وانهاء ملف التجاوزات رغم الضغوط الكبيرة الا انه امام مسؤولية وطنية وشرعية في ضرورة انهاء هكذا افعال غير قانونية".

من جانبه قال يعقوب حسن وهو تاجر اراضي إن "الاراضي هي قطاع اخر لنهب بعض الجهات التي تدعى الانتماء لقوى وتيارات واحزاب متنفذة في ديالى وهي اشبه بمغارة علي بابا ولكن بنهكة عراقية".

وأضاف ان "ازمة السكن وفشل الدوائر الحكومية في احتوائها دفعت الى حمى تجريف الاراضي الزراعية في محيط بعقوبة وتحويلها الى مساكن بأطر عشوائية في ظل اجواء امنية غير مستقرة دفعت الى غض النظر لسنوات عما يحدث من سوء في التخطيط والتجاوزات".

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