نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال في طرابلس

2022/02/10 | 11:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولينشر عمران المونث صهر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة صورة له مع رئيس الحكومة في منزل الأخير بعد أنباء عن تعرضه لمحاولة اغتيال في طرابلس فجر اليوم الخميس.وبعد منشورين متتاليين عبر “فيسبوك” لم يتضمنا إلا عبارتين “لا حول ولا قوة إلا بالله” و”الحمد لله”، نشر المونث صورة له وعبد الحميد الدبيبة …

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