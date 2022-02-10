خلية الإعلام الحكومي: المنافذ الحدودية تُباشر بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي إلكترونياً

2022/02/10 | 11:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت هيئة المنافذ الحدودية متمثله بمديرية نافذة التبادل التجاري الواحدة وقسم تكنلوجيا المعلومات، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك والضرائب، بتفعيل برنامج تدقيق الوصل الكمركي والضريبي إلكترونيا من خلال برنامج تم إعداده بجهود ذاتية من قبل هيئة المنافذ الحدودية.وذكر بيان لخلية الإعلام الحكومي انه يأتي ذلك، استناداً إلى توجيهات وتوصيات لجنة الأمر الديواني (22 لسنة 2020) الصادرة عن لجنة إدارة وتنسيق النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الإلكترونية، وعبر الفريق المكلف بأتمتة المنافذ والكمارك.واشارت الخلية، إلى أن المباشرة بالبرنامج بتاريخ 2022/2/7 تعد كمرحلة أولى من خلال إرسال لجنة مشتركة من الهيئات المذكورة إلى منفذ المنذرية الحدودي، حيث تعد هذه الخطوة المهمة، نقطة الشروع الأولى لتطبيق التدقيق الإلكتروني للوصولات الكمركية والضريبية في المنافذ الأخرى كافة.وتأتي هذه الإجراءات، استكمالاً للعمل الإلكتروني الذي تمارسه هيئة المنافذ الحدودية، من خلال المنصة الإلكترونية المعمول بها في البوابات الرئيسة للمنافذ.واكدت الخلية، أن هذه الإجراءات الإلكترونية، ستسهم في منع عمليات التزوير والتلاعب بالرسوم أو التحريف في وصف البضاعة، والهيئة ماضية بالتنسيق مع جميع الدوائر العاملة؛ من أجل إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية ومنع محاولات التهريب أو الهدر بالمال العام./انتهى9

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