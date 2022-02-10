2022/02/10 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب عن البصرة، علي شداد الفارس، اليوم الخميس، عن عدم انصاف المحافظة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك اسباباً عديدة وراء ذلك.وقال الفارس في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “البصرة ظلمت لسنوات عديدة من حيث الاستحقاقات التابعة لها، حيث ان اغلب هذه الاستحقاقات هي استحقاقات دستورية وقانونية ولم تطبق”.وأضاف […]

ظهرت المقالة نائب عن البصرة: المحافظة لم تنصف خلال سنوات لهذا السبب أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن البصرة: المحافظة لم تنصف خلال سنوات لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن البصرة: المحافظة لم تنصف خلال سنوات لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).