كركوك تطلق برنامجا لمكافحة التطرّف والفكر الداعشي

2022/02/10 | 11:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة كركوك، الخميس، عن اطلاق برنامج لمكافحة التطرّف والفكر الداعشي، ضمن استراتيجيَّة تبنتها لهذا الغرض.وقال مسؤول الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة مروان العاني في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “حكومة كركوك المحلية وعبر لجنة شكلتها من ممثلين لجهات فاعلة في المحافظة، عقدت اجتماعات ولقاءات عدَّة بعد إطلاقها ستراتيجية لمكافحة التطرف والفكر الداعشي […]

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