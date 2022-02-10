2022/02/10 | 11:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجفندلع حريق داخل مستشفى حكومي في محافظة النجف صباح اليوم الخميس.وحدث “الحريق في الطابق الثالث من مستشفى الحيدرية العام لم تعرف أسبابه والخسائر بعد”.

ظهرت المقالة حريق في مستشفى حكومي بالنجف أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في مستشفى حكومي بالنجف) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في مستشفى حكومي بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).