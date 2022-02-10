2022/02/10 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، على انباء ترشيح آلا طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال القيادي في الاتحاد اريز عبدالله، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الانباء التي تتحدث عن ترشيح آلا طالباني كمرشح تسوية لرئاسة الجمهورية عارية عن الصحة”.وأضاف عبدالله، أن “حزبه لا يزال يتمسك بترشيح برهم صالح لرئاسة الجمهورية”.يشار […]

ظهرت المقالة الاتحاد الوطني يوضح حقيقية ترشيح آلا طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يوضح حقيقية ترشيح آلا طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يوضح حقيقية ترشيح آلا طالباني لمنصب رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).