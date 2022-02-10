الدفاع المدني يخمد حريق مستشفى الحيدرية (صور)

2022/02/10 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، من اخماد حريق اندلع داخل مستشفى الحيدرية في محافظه النجف بعد ان اخلت الكوادر الطبية والمراجعين من اروقتها .

وقالت المديرية في بيان تلفت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من تطويق وعزل النيران المشتعلة داخل غرفة متخذ لخزن الاضابير والباصات في الطابق الثاني داخل المستشفى المذكور المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضافت ان "الفرق تمكنت من ابعاد خطر انتشار الحريق الى باقي ارجاء المستشفى لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية ".

وأشارت المديرية في بيانها الى ان "الدفاع المدني طالب بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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