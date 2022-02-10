المشروع الوطني للانترنت يستهدف الوصول الى 1.5 مليون مستخدم

2022/02/10 | 11:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المشروع الوطني للإنترنت، الخميس، عن خطة تستغرق ثلاث سنواتٍ للوصول إلى أربعة ملايين ونصف المليون مستخدم للإنترنت نهاية العام الحالي.وقال مدير عام المشروع الوطني في الوزارة محمد نجم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشروع يغطي حالياً 385 ألف خط، في خطة بدأت العام 2021 وتستغرق ثلاث سنوات للوصول إلى 4 ملايين […]

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