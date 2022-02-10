الكويت.. القبض على مواطن ومصريين سرقوا منشأة عسكرية

2022/02/10 | 11:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الكويتية القبض على وافدين مصريين ومواطن كويتي بتهمة سرقة منشأة عسكرية قيد الإنشاء، مستغلين غياب الرقابة على المنشأة.

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