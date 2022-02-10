حدوث هزة أرضية في واسط

2022/02/10 | 11:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة النقل، تسجيل مراصدها الزلزالية حدوث هزة أرضية صباح اليوم الخميس، في قضاء بدرة من محافظة واسط.وبينت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 09:18:09 صباح اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وتبعد 21كم جنوب شرق قضاء …

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