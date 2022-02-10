النزاهة تعلن عن حصيلة اومر القبض والاستقدام خلال كانون الثاني

2022/02/10 | 11:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني الماضي.وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان “الجهات القضائيَّة أصدرت 65 أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء”، مُوضحةً أنَّ “من […]

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