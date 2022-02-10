اتحاد الكرة يستقر على مدرب المنتخب الوطني.. تعرف على كادره المساعد

2022/02/10 | 11:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقر الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الخميس، على المدرب المحلي الجديد الذي سيقود المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”إيرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم استقر على تسمية المدرب عبد الغني شهد لقيادة الفريق في مباراتي الامارات وسوريا في تصفيات المونديال”.وأضاف ان “شهد اختار كادره المساعد والذي […]

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تعرف على كادره المساعد أولاً على ايرث نيوز.

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