2022/02/10 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع – نصار الحاج

أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن وجود مساعٍ لتثبيت جميع المحاضرين في موازنة 2022 وتضمين تخصيصاتهم.

وقال السوداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مساعي لتثبيت جميع المحاضرين وتضمين تخصيصاتهم المالية في موازنة العام الحالي لاسيما المالية وبخاصة انهم قدموا الكثير من العطاء وجهود استثنائية وتطوعية"، مشدداً على "ضرورة إنصاف هؤلاء من خلال تثبيتهم واحتساب المدة الزمنية وفق القانون".

وأضاف "سنعمل على تضمين مادة تنظم عملية تثبيت واحتساب حقوقهم في قانون الموازنة 2022"، لافتاً، الى أن"هناك مخاطبات بهذا الصدد للوزارات المعنية واللجان البرلمانية المعنية".

من جانبه، أكد النائب علاء الركابي أن "هناك مساعي كبيرة وقوية وجدية لتضمين التخصيصات المالية للمحاضرين في موازنة 2022".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، بحلّ مشكلة المحاضرين في موازنة العام 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعٍ نيابية لتثبيت المحاضرين وتضمين تخصيصاتهم في موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعٍ نيابية لتثبيت المحاضرين وتضمين تخصيصاتهم في موازنة 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).