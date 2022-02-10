2022/02/10 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أرجعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، حرمان الطبقة العاملة في البلاد من الامتيازات والحقوق والضمانات إلى مخالفة الشركات والمشاريع العاملين فيها لشروط العمل التي نصَّ عليها القانون، فيما أكدت شمول 650 ألف عامل في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي.وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة خلود حيران في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، […]

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