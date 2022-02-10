شاهد.. تحرير تمساح من إطار علق برقبته لمدة 6 سنوات

2022/02/10 | 11:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق سراح الزاحف البالغ طوله 13 قدمًا أخيرًا من قبل محب للحيوانات في جزيرة سولاويزي، وفقًا لوكالة رويترز.

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