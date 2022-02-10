2022/02/10 | 11:54 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة الطيران المدني: خمسة ملايين مسافر تنقلوا عبر المطارات العراقية خلال 2021 أولاً على ايرث نيوز.

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