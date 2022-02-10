البيت الأبيض يتحدث عن

2022/02/10 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين

ساكي، إنَّ "عدم التوصّل إلى اتفاق مع

إيران، خلال الأسابيع المقبلة، للعودة

المتبادلة إلى الامتثال للاتفاق النووي

خلال المفاوضات الجارية في فيينا،

سيجعل عودة الولايا

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