الكشف عن تحرك نيابي لاقالة محافظ بابل

2022/02/10 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشف النائب عن محافظة بابل حسين السعبري ، الخميس ، عن وجود تحرك نيابي يقوده ممثلو المحافظة داخل قبة البرلمان لاقالة المحافظ حسن منديل.وقال السعبري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القضايا المثارة ضد محافظ بابل حسن منديل تتعلق بسوء إدارة واخفاق كبير في تقديم الخدمات”.وأضاف أن “هناك ملفات فساد وهدر للمال […]

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