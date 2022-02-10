الإطار التنسيقي يطرح مبادرة جديدة ويمد يده للتيار الصدري

2022/02/10 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الإطار التنسيقي عن مبادرة جديدة لإنهاء الانسداد السياسي في العراق وفتح آفاق التعاون والشراكة.

وتضمنت مبادرة الإطار دعوة جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية إلى بدء مرحلة جديدة من التواصل والحوار لإنجاز الاستحقاقات الدستورية واستكمال المواقع السيادية، بما يحقق شراكة حقيقية، وتقضي المبادرة أيضا مد الإطار يده للقوى السياسية لا سيما التيار الصدري وكيانات نيابية مستقلة للحوار حول تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بشكل جديد، والاتفاق على معايير اختيار رئيس الوزراء ومواصفات التشكيلة الحكومية.

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