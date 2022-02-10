العثور على معسكر تابع لـ'داعش' في صلاح الدين - عاجل

2022/02/10 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن تمكنه من العثور على معسكر تابع لعصابات داعش في جزيرة "البو مرصوص" بمحافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اللواء التاسع في الحشد الشعبي عثر على معسكر تابع لتنظيم داعش يحتوي مواد لوجستية وعبوات ناسفة".وأشار إلى أن "عملية العثور على المعسكر تمت بعد جهد أمني كبير أثناء العمليات المستمرة في جزيرة "البو مرصوص" بمحافظة صلاح الدين".

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