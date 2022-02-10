أمين فيليب يعتذر لجماهير “السفانة” عن ثلاثية أربيل

2022/02/10 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدرب نادي الميناء أمين فيليب، اليوم الخميس، اعتذاره إلى جماهير “السفانة” بعد الخسارة الثقيلة للفريق في مواجهة أربيل.وقال فيليب لـ”إيرث نيوز” إن “جماهير الميناء تكبدت متاعب السفر لحضور مباراة الفريق أمام أربيل، حقيقة أعتذر لهم عن الخسارة الثقيلة يوم أمس التي لم تكن متوقعة وانا من اتحملها”.وأضاف “عانينا من غياب المهاجمين سالم […]

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