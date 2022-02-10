نائب عنها: ذي قار منكوبة جراء تردي الخدمات وتداعيات الفقر

2022/02/10 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد النائب عن محافظة ذي قار داود العيدان، الخميس، أن المحافظة منكوبة جراء تردي الخدمات وتداعيات الفقر، مشيرا إلى أن الاقضية والنواحي يرثى لها.وقال العيدان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مستشفيات محافظة ذي قار تعاني من تردي الواقع الصحي بسبب عدم وجود أبسط العلاجات”.وأضاف أن “محافظة ذي قار تعيش وضعت صبعا […]

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