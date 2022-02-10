بالصور.. روسيا تبدأ مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروس على وقع أزمة أوكرانيا

2022/02/10 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر الجيشان الروسي والبيلاروسي مناورات عسكرية مشتركة تستمر عشرة أيام في بيلاروس، رغم مخاوف الدول الغربية من أن موسكو تخطط لتصعيد كبير في النزاع مع أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأن التدريبات تجري بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية مبينة ان الجنود سيتدربون على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى.

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