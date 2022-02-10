لقاء جديد بين الديمقراطي والاتحاد لحسم منصب رئيس الجمهورية

2022/02/10 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني، إن رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني والرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني سيلتقيان اليوم لبحث مسألة منصب رئيس الجمهورية.

وأكد ميراني في تصريح صحفي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مرشح آخر احتياط لمنصب رئاسة الجمهورية سواء تم الاتفاق مع الاتحاد الوطني أو غيرت المحكمة الاتحادية رأيها في إشارة إلى مرشح الحزب هوشيار زيباري.

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