كندا تحقق أعلى معدل نمو سكاني بسبب المهاجرين!

2022/02/10 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الإحصاء الكندية بأن عدد سكان كندا وصل عام 2021 الى نحو 37 مليونا

بمعدل نمو أسرع بمقدار الضعف مقارنة بأكبر الاقتصادات المتقدمة الأخرى في العالم، ويعود الفضل في ذلك الى الأرقام القياسية للهجرة.وقالت وكالة “ستات ستيكس كندا” في بيان أن كندا لا تزال الدولة الأسرع نموا سكانيا في مجموعة الدول الصناعية السبع..



مبينة ان عدد زاد مليون وثمان مئة ألف نسمة مقارنة بعام 2016، وأن 80 بالمائة هم من الوافدين الجدد .

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