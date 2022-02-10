الفياض: نعمل على تهيئة جميع الظروف لارجاع النازحين

2022/02/10 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، ان الحشد الشعبي نجح بردع العامل الطائفي وتعامل مع الجميع سواسيته وليس مثل ما يروج له البعض، مشيرا الى ان الحشد يعنمل على تهيئة جميع الظروف الأمنية والاجتماعية لارجاع النازحين.وقال الفياض في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “الحشد الشعبي يضم الجميع وعندما أنشئ الحشد العشائري […]

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