نواب.. مساعٍ جدية لتثبيت المحاضرين وتضمين تخصيصاتهم في موازنة 2022

2022/02/10 | 12:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك مساعي كبيرة وقوية وجدية.

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