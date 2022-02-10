خبير امني سوري: الامارات والسعودية تقودان مؤامرة جديدة في سوريا والعراق

2022/02/10 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد الخبير بقضايا الأمن الاستراتيجي السوري سعيد فارس السعيد، الخميس ، أن الإمارات والسعودية بدأتان تعملان لاحتضان نوع وشكل آخر من المرتزقة و الإرهابيين في العراق وسوريا.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك اجتماعات لمعارضة الفنادق في الدوحة تزامنا مع لقاءات واجتماعات لأمراء الوهابية في تل أبيب”.وأضاف أن “الامارات والسعودية […]

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