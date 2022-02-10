المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....3 - محمد الحنفي

2022/02/10 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الوضوح في الرؤيا اليسارية ومفهوم اليسار:....2وهذه الخلاصة، التي وصلنا إليها، في الإجابة على السؤال:من أجل ماذا هو موجود؟يدفعنا إلى طرح سؤال آخر:ما هي الأهداف، التي يسعى اليسار إلى تحقيقها؟إن أي يساري، في أي دولة، وفي أي مكان من الكرة الأرضية، عندما يوجد، وعندما ينظم نفسه، وعندما يناضل انطلاقا من برنامج محدد، فإنه يسعى إلى تحقيق أهداف محددة، تستدعي طرح السؤال ......





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