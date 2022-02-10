2022/02/10 | 12:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط الأمطار مع تصاعد للغبار في المنطقة الجنوبية غداً.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة /المعلومة/، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الجمعة ، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا.. الأنواء الجوية تتوقع هطول أمطار وتصاعد للغبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا.. الأنواء الجوية تتوقع هطول أمطار وتصاعد للغبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).