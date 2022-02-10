المجتمعية تعيد فتاة هاربة لذويها وتوقف حالة تعنيف اخرى

2022/02/10 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، عن إعادة فتاة هاربة الى ذويها، وايقاف تعنيف فتاة اخرى في بغداد.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت الشعبة النسوية بقسم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام، بعمليتين منفصلتين من اعادة فتاة هاربة الى ذويها، وايقاف حالة تعنيف لفتاة أخرى في بغداد”.وأضاف […]

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