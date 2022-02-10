بالأرقام.. مشاريع المدارس ضمن الاتفاقية الصينية المنفذة في الأنبار

2022/02/10 | 12:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واع – أحمد الدليمي

أعلنت مديرية تربية الأنبار، اليوم الخميس، عن تفاصيل مشاريع المدارس ضمن الاتفاقية الصينية المنفذة في المحافظة، فيما أشارت الى تسليم الأراضي للشركات المنفذة.

وقال مدير عام تربية المحافظة نافع حسين علي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مديرية تربية الأنبار هيّأت جميع المواقع المخصصة لبناء المدارس ضمن القرض الصيني.

وأضاف، انه "تمت تهيئة جميع الظروف والمتطلبات وتسليم الاراضي التي تم تخصيصها للبدء بالعمل"، مشيراً الى انه "تم الانتهاء من تحريات التربة في ستة مواقع، اثنان منها في قضاء راوة غرب المحافظة واربعة في مركز المحافظة قضاء الرمادي".

وبيّن، أن "المدارس وزعت على الاقضية حسب الحاجة وكالاتي:

قضاء الرمادي 9 مدارس

قضاء الحبانية 6

قضاء الگرمة 7

قضاء الفلوجة 9

قضاء العامرية 5

قضاء هيت 6

قضاء عنة 2

قضاء راوة 2

قضاء القائم2

قضاء الرطبة 2

قضاء حديثة 1

وأشار الى أن "الانتهاء من العمل في المدارس سيكون خلال 18 شهراً من تاريخ تسليم الأراضي بحسب الاتفاقية".

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