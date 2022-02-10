أمطار وغبار.. الانواء الجوية تعلن حالة الطقس في البلاد

2022/02/10 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام

المقبلة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أنه "من المتوقع تساقط أمطار

مع تصاعد غبار في المنطقة الجنوبية

غداً".

وأ

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