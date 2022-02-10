سقط بالخطأ على الرصيف.. مصرع طالب جامعي في بغداد

2022/02/10 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثرت القوات الامنية، اليوم الخميس، على جثة لطالب لقى حتفه إثر سقوطه بالخطأ على الرصيف في العاصمة بغداد.وقال مصدر امني، في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “معلومات وردت بوجود شخص ملقى على (الجزرة الوسطية) قرب حي الشرطة في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد”.وأضاف المصدر، أن “القوات الامنية توجهت إلى المكان وعثرت […]

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