بالصور.. العشرات يقطعون طريقاً رئيسياً شرقي ذي قار

2022/02/10 | 12:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار… اقدم العشرات من المحتجين في محافظة ذي قار، اليوم الخميس، على قطع طريق رئيسي شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من المحتجين من قرية (آل حرامي) في قضاء سيد دخيل اقدموا على قطع طريق الرابط بين الناصرية مركز المحافظة والجبايش والإصلاح شرقي مدينة الناصرية بالاطارات المحترقة.وأشار الى، […]

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