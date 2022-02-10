العثور على معسكر لداعش في البو مرموص

2022/02/10 | 12:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معسكر لعناصر داعش يحوي مواد لوجستية وعبوات ناسفة .

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