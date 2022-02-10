النزاهة تقدم إحصائية كانون الثاني لأوامر القبض والاستقدام بحق مسؤولين كبار

2022/02/10 | 12:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "الجهات القضائيَّة أصدرت 65 أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها إلى القضاء"، مُوضحةً أنّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدة من بداية الشهر إلى نهايته، (9) أوامر قبضٍ و(56) أمر استقدامٍ".

وأضافت أنّ "الأوامر شملت عضو مجلس نوَّابٍ حالي، و(5) نوَّابٍ سابقين، ووزيرين سابقين، ووكيل وزيرٍ حالي، وآخر سابق، فضلاً عن مُحافظٍ حاليٍّ و(4) محافظين سابقين ومحافظٍ واحدٍ أسبق، كما شملت الأوامر (20) مُديرًا عامًا، من بينهم (11) مديرًا عامًا حاليًا، و(8) سابقين، وواحد أسبق".

وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحقِّ أعضاء مجالس المُحافظات خلال المُدَّة ذاتها بلغت (23) أمرًا، منها (22) أمرًا بحقِّ أعضاء سابقين وواحدٍ بحقِّ عضو مجلس محافظة أسبق".

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