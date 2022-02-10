تعرف على تسلسل العراق في تصنيف فيفا لشهر شباط

2022/02/10 | 12:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم “فيفا” عن تصنيف المنتخبات لشهر شباط الحالي.وحصد المنتخب الوطني العراقي 1325.44 نقطة، ليحتل المركز 74 في التصنيف الدولي، بعدما خسر أمام إيران وتعادل مع لبنان في تصفيات المونديال.وعلى مستوى قارة آسيا، جاء العراق في المركز الثامن على بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية […]

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