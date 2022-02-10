- وغداّ العالم كله - دراما ألمانية يحذر من صعود النازية في المانيا. - علي المسعود

2022/02/10 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود " وغداّ العالم كله " دراما ألمانية يحذر من صعود النازية في المانيا.هناك عدد قليل جدًا من الأفلام السياسية الملتزمة في ألمانيا، وفيلم وغدا العالم بأسره أحد الافلام المناهض للفا شية واحداً من هذه الافلام لأنه يدق ناقوس الخطر لصعود اليمين المتطرف وهذا السبب في أن الفيلم الجديد لجوليا فون هاينز" وغداّ العالم كله " يكتسب أهمية كبيرة لأنه يروي جزء من قصتها ومشاركتها كامرأة شابة في ا ......





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