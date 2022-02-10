ترجيحات بسحب البارتي اسم زيباري من سباق رئاسة الجمهورية

2022/02/10 | 12:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني أيوب احمد، الخميس، عن وجود أخبار مسربة تفيد بسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري.وقال احمد في تصريحات لوكالة/المعلومة/، إن “هناك ترجيحات من أربيل تتحدث عن سحب الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحه لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري بعد حصولهم على تسريبات من المحكمة برفض زيباري”.وأضاف أن […]

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