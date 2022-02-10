التحالف: 4 إصابات طفيفة بعد اعتراض

2022/02/10 | 12:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الخميس، عن اعتراض طائرة مسيرة "درون" أُطلقت باتجاه مطار أبها الدولي.

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