شاهد بالفيديو.. هذه هي المواقع الايرانية التي قصفتها اسرائيل

2022/02/10 | 12:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v0NijgBlPCc

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