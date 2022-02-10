خبير امني: الوضع في ميسان يختلف “جذريا” عما يطرح في الإعلام

2022/02/10 | 13:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الخبير الامني والاستراتيجي حسن البيضاني، اليوم الخميس، عن الوضع الامني في محافظة ميسان، مؤكدا انه يختلف جذريا عما يطرح في الإعلام.وقال البيضاني في حديث لوكالة ايرث نيوز، إنه “اعتقد ان الوضع في ميسان يختلف جذريا عن ما يطرح في الاعلام ويقال ان هناك صراعا بين هذا الطرف وذاك”.وأضاف ان “ميسان […]

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