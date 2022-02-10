تجمع عشائري لـ”أصوات الفتنة”: احترموا تضحيات الحشد الشعبي ولاتعيدوا الفتنة

2022/02/10 | 13:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..دعا عضو مجلس عشائر نينوى أحمد الحديدي، الخميس، إلى احترام تضحيات الحشد الشعبي وعدم العمل على إعادة الفتنة إلى البلاد.وقال الحديدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحشد الشعبي قدم تضحيات كبيرة وساهم بتحرير محافظتنا من عصابات داعش الإرهابية، وهذه البيانات التي خرجت مؤخرا تريد إرجاع أحداث 2014”.وأضاف أن “هذه الأصوات أغلبها كان مشارك […]

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